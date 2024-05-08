دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت هيئة البث الإسرائيلية اسم رجل الأعمال اليهودي الذي قتل بإطلاق نار في مدية الإسكندرية بمصر، الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي، الأربعاء: "قتل الليلة الماضية في مصر رجل الأعمال اليهودي زيف كيفير، ربما على خلفية قومية متطرفة أثناء تواجده في مدينة الإسكندرية".

وأضافت الهيئة في تقريرها: "يفيد مراسلنا للشؤون السياسية، شمعون اران، أن وزارة الخارجية في أورشليم القدس تفحص هذا الموضوع، ولم يُعرف بعد ما إذا كان المغدور يحمل الجنسية الإسرائيلية، وعلم أنه يحمل الجنسية الكندية".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانا قالت فيه: "بتاريخ 7 مايو الجاري تعرض رجل أعمال كندي الجنسية ’يقيم بالبلاد بصفة دائمة‘ لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".