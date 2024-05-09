دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن بلاده “لا يمكن إخضاعها” في رد واضح على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرّح غالانت في حفل تذكاري للضحايا الإسرائيليين الذين سقطوا جراء "الإرهاب": "ألتفت إلى أعداء إسرائيل وإلى أعز أصدقائنا وأقول: لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل، ولا الجيش الإسرائيلي، ولا مؤسسة الدفاع، ولا دولة إسرائيل".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا: "سنقف بقوة، وسنحقق أهدافنا... سنضرب حماس، وسنضرب حزب الله، وسنحقق أمننا".

وأتت تصريحات غالانت بعد أن قال بايدن لـCNN إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا قررت الدخول إلى مدينة رفح.

وتابع غالانت مؤكدا على تصريحاته السابقة: "ليس لدينا خيار آخر، وليس لدينا دولة أخرى. سنقوم بكل ما يلزم، وأُكرر، كل ما يلزم، من أجل الدفاع عن مواطني إسرائيل لمحو التهديدات الشريرة ضدنا، وللوقوف بوجه أولئك الذين يحاولون تدميرنا".