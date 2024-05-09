(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN، الأربعاء، للمرة الأولى إنه سيوقف إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، التي اعترف بأنها استخدمت لقتل المدنيين في غزة، إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح، المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن، لإيرين بورنيت في مقابلة حصرية على برنامج "Erin Burnett OutFront"، في إشارة إلى القنابل التي أوقف إرسالها لإسرائيل مؤقتا: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وتابع: "لقد أوضحت أنهم إذا ذهبوا إلى رفح - فهم لم يذهبوا إلى رفح بعد - إذا ذهبوا إلى رفح، فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخيا للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن".

ويعد إعلان جو بايدن عن استعداده لربط الأسلحة الأمريكية بتصرفات إسرائيل بمثابة نقطة تحول في الصراع المستمر منذ 7 أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس"، وكان اعترافه بأن القنابل الأمريكية قد استخدمت لقتل المدنيين في غزة بمثابة اعتراف صارخ بدور الولايات المتحدة في الحرب.

وتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط غير عادية، بما في ذلك من أعضاء حزبه، للحد من إرسال شحنات الأسلحة لإسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة.

وحتى الآن، قاوم الرئيس الأمريكي تلك الدعوات ودعم بقوة جهود إسرائيل لملاحقة "حماس"، ومع ذلك، يبدو أن الغزو الوشيك لرفح، والتي يلجأ إليها أكثر من مليون مدني فلسطيني، قد غيّر حسابات الرئيس الأمريكي.

وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.

وأضاف: "سنواصل التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي صدرت من الشرق الأوسط مؤخرا. لكن هذا خطأ، لن نقوم بذلك لن نقوم بتزويدها بالأسلحة وقذائف المدفعية".

وأوقفت الولايات المتحدة بالفعل إرسال شحنة من الذخائر بسبب العمليات الإسرائيلية المحتملة في رفح دون خطة لحماية للمدنيين هناك، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، على الرغم من أنها قالت إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الشحنة، وذكرت الإدارة الأمريكية أنها تراجع احتمال بيع أو نقل ذخائر أخرى.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون سرا لمسؤولين أمريكيين عن "الإحباط العميق" بشأن وقف إرسال الشحنات وكذلك التصريحات الأمريكية حول القرار، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وقد يؤدي ربط بايدن العلني لشحنات الأسلحة الأمريكية بسلوك إسرائيل إلى توسيع الخلاف بينه وبين نتنياهو، الذي تحدث معه عبر الهاتف، الاثنين.

وجاءت تلك المحادثة في الوقت الذي أمرت فيه إسرائيل بإجلاء عشرات الآلاف من المدنيين من رفح وشنت ضربات بالقرب من المناطق الحدودية بالمدينة.

وقال بايدن إن "تصرفات إسرائيل في رفح لم تتجاوز بعد الخط الأحمر المتمثل في دخول المناطق المكتظة بالسكان، حتى لو تسببت أفعالها في توترات في المنطقة"، وأضاف: "لم يذهبوا إلى المراكز السكانية، ما فعلوه كان على الحدود مباشرة، وهو يسبب مشاكل في الوقت الحالي، فيما يتعلق بمصر، التي عملت بجد للتأكد من أن لدينا علاقة ومساعدة”.

وقال إنه أبلغ نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين أن الدعم الأمريكي للعمليات في المراكز السكانية "محدود"، وأضاف: "لقد أوضحت لبيبي وحكومة الحرب: أنهم لن يحصلوا على دعمنا، إذا هاجموا هذه المراكز السكانية".

