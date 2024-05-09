دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إقدام رب أسرة على قتل عائلته بالكامل وعددها 12 فردا قبل أن يقدم على الانتحار الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وعقّبت وزارة الداخلية العراقية ببيان قالت فيه على لسان الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، ورد فيه: "في حادث جنائي مؤسف وبالساعة 2130 من الأربعاء، أقدم أب على قتل عائلته بالكامل المكونة من 12 فرداً بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار".

وأوضح المتحدث أن الحادثة وقعت في منطقة "دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة"، لافتا إلى أن "المعلومة الأولية تشير إلى أن هذا الحادث جاء نتيجة أمور مالية".

وأضاف المتحدث الأمني: "من جانبها حضرت قيادة شرطة محافظة البصرة إلى محل الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً.." على أن توفر تفاصيل إضافية في وقت لاحق.