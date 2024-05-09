(CNN) -- ستبدأ الولايات المتحدة بتسليم المساعدات إلى غزة عبر رصيفها العسكري "في الأيام المقبلة"، حسبما قال متحدث باسم البنتاغون لشبكة CNN الخميس.

واستعداداً لذلك، ستبدأ سفينة الشحن الضخمة التي تسمى "إم / في ساغامور" والتي ستستخدم لتوصيل الحزم الأولية للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى الرصيف، بإيصال المساعدات في شرق البحر المتوسط الخميس، حسبما قال المتحدث باسم البنتاغون بيتي نغوين لـCNN.

وقال البنتاغون الثلاثاء إن بناء الرصيف والجسر العسكري الأمريكي، المعروف أيضًا باسم JLOTS، قد اكتمل. لكن النظام لا يزال في ميناء إسدود في إسرائيل حتى يهدأ البحر بما يكفي لوضعه في شرق البحر المتوسط، وستبدأ سفينة "ساغامور" بنقل المساعدات إلى سفينة أخرى تقف حاليًا قبالة ساحل غزة، تسمى (إم/في روي بي بينافيديز).

وتتواجد السفينة "بينافيديز"، التي تعاقد معها الجيش الأمريكي، في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​منذ الشهر الماضي لدعم جهود الممر البحري.