أمريكا تعلن تفاصيل جديدة عن الرصيف العائم قبالة غزة

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(CNN)-- أعلنت الإدارة الأمريكية، الاثنين، تفاصيل جديدة عن الرصيف العائم الذي يقوم الجيش الأمريكي ببنائه قبالة ساحل غزة.

وكانت القوات الأمريكية بدأت، البحر الأسبوع الماضي، بناء الرصيف الذي يهدف إلى المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بهدف نهائي يتمثل في توصيل حوالي 150 شاحنة من المساعدات يوميا إلى السكان الذين يعانون من الجوع، حسبما ذكرت شبكة CNN سابقا.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) صورا للرصيف العائم.

ومن جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، الاثنين، إن بناء الرصيف العائم كلف الولايات المتحدة حوالي 320 مليون دولار، ومن المرجح أن تنمو تكلفة التشغيل الفعلي للرصيف خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر مسؤول عسكري أمريكي كبير، الأسبوع الماضي، أن بلاده مستعدة لتشغيل الرصيف لـ"عدة أشهر".

وسبق أن صرح مسؤولون أمريكيون، لـCNN، أنه من المرجح أن يقوم الجيش الأمريكي بتشغيل الرصيف للأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، لكن الهدف النهائي أنه يمكن استخدامه من قبل دول أخرى ومنظمات غير حكومية في وقت لاحق.

يذكر أن إنشاء الرصيف الأمريكي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنها المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة في غزة، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى الغذاء ويكاد النظام الطبي ينهار.

وتم طرح خطة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف عائم، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، بعد أيام فقط من بدء الولايات المتحدة إسقاط وجبات الطعام جوا على غزة في محاولة لمساعدة السكان، الذين تحذر الأمم المتحدة من أنهم على شفا المجاعة.

لكن آلاف الوجبات التي يتم إسقاطها في وقت واحد من قبل القوات الجوية الأمريكية لا تقترب حتى مما هو مطلوب لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني ما زالوا في القطاع.

وعلى الرغم من أن عمليات الإنزال الجوي المستمرة قد وفرت بعض الطعام، إلا أنها، على حد تعبير مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة سيغريد كاغ "قطرة في محيط".