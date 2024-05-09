البيت الأبيض: عملية عسكرية كبرى في رفح ستُقوي موقف "حماس" في المفاوضات

(CNN) -- قال مسؤول في البيت الأبيض الخميس، أن عملية إسرائيلية كبرى في رفح لن تؤدي إلا إلى تعزيز موقف "حماس" في مفاوضات الرهائن، مشيرا إلى أنها ستقدم ذريعة لحجج حماس بأن إسرائيل لا تتفاوض بحسن نية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "رؤيتنا هو أن عمليات رفح، وخصوصا أي عملية كبرى، ستقوي موقف حماس على طاولة المفاوضات، وليس موقف إسرائيل. هذه رؤيتنا".

وأشار كيربي إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الأطراف حول الإفراج عن الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، حتى بعد أن غادر مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، ويليام بيرنز، القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "مازلنا نؤمن بأن هناك مجال للتقدم، لكن الأمر يتطلب القليل من حس القيادة من جانب الطرفين. وسيتطلب الأمر بعض الشجاعة الأخلاقية من الطرفين للجلوس أخيرا على طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاق".

وقال كيربي إن البيت الأبيض لن يرفع عينيه عن محادثات الرهائن وسيظل على اتصال مع المسؤولين بشأن المفاوضات الجارية.