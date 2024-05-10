رغم تصريحات بايدن.. مسؤول إسرائيلي: الموافقة على توسيع العمليات في رفح

(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني لإسرائيل وافق في وقت متأخر من الخميس على "توسيع منطقة العمليات" في رفح، بعد يوم واحد من تهديد الرئيس جو بايدن بحجب الأسلحة الأمريكية إذا نفذت إسرائيل هجوماً شاملاً في رفح.

وتُعتبر الموافقة وسيلة للحكومة للتعبير عن دعمها لتوسيع العمليات العسكرية في رفح وتمكين حكومة الحرب لمواصلة اتخاذ القرارات حول العمليات العسكرية في رفح دون استشارات إضافية لمجلس الوزراء الأمني.

ولا تعد الموافقة مؤشرا على توسع وشيك للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وحذر بايدن الأربعاء من أنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل والتي اعترف بأنها استخدمت لقتل المدنيين في غزة، إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "غزو كبير" لمدينة رفح.