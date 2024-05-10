"لا نريد أن نعيش نكبة أخرى".. شاهد ما قاله رياض منصور عن إخراج الفلسطينيين من رفح والضفة

(CNN)-- بدأ الفلسطينيون بالفرار من مدن الخيام في رفح بأعداد كبيرة خلال الـ 72 ساعة الماضية، مع ظهور تهديد بهجوم إسرائيلي كبير محتمل، حسبما تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة من "بلانيت لابس".

قبل Credit: Planet Labs, PBC

بعد Credit: Planet Labs, PBC

وحددت شبكة CNN عدة مخيمات تؤوي أعداداً كبيرة من اللاجئين في غزة – بما في ذلك المخيم الرئيسي في وسط رفح الذي يضم آلاف الخيام – والتي انخفض حجمها بشكل كبير بين الثلاثاء والأربعاء.

ورغم أن بعض المخيمات في رفح شهدت انخفاضًا في عدد السكان في وقت سابق من الأسبوع، إلا أن غالبية المخيمات التي حددتها شبكة CNN شهدت أكبر انخفاض لها منذ الثلاثاء.

قبل Credit: Planet Labs, PBC

Credit: Planet Labs, PBC

وكانت بعض المخيمات موجودة في مدارس الأمم المتحدة، والبعض الآخر في الحقول المفتوحة، أو على طول الطرق لعدة أشهر. والآن، اختفى عدد كبير منها، لكن العديد من الفلسطينيين لا يزالون في المخيمات رغم أوامر الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل حتى لا تتقدم نحو المدينة المكتظة بالسكان، إذ خلال ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب، لجأ أكثر من مليون فلسطيني إلى رفح. ويُعتقد أيضًا أن حماس أعادت تنظيم صفوفها في المنطقة، بعد تدمير إسرائيل لجزء كبير من شمال القطاع.