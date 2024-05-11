السعودية تقبض على مواطن تركي في مكة بعد فيديو متداول أثار تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يقوم بإحراق مركبتين في إمارة مكة الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشر الأمن العام السعودي صورة من مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) يظهر فيه الشخص خلال عملية إحراق السيارتين مؤكدا إلقاء القبض عليه.

وقالت الأمن السعودي في بيان: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية التركية ظهر في محتوى مرئي يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام".

وأكد الأمن في بيانه على أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".