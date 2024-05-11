أمريكا: لا يوجد مؤشر على عملية إسرائيلية "واسعة النطاق" في رفح

(CNN) -- ذكر البيت الأبيض، الجمعة، أنه لا يرى أي مؤشر على عملية إسرائيلية "واسعة النطاق" لمدينة رفح، لكنه أكد أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع "عن كثب وبقلق".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين: "لن أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إن ما رأيناه هنا خلال الـ 24 ساعة الماضية يشير ضمنا أو يشير إلى عملية برية كبيرة".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة "متمركزة هناك منذ البداية ومع ذلك، فإننا نراقب الأمر بقلق".

وتابع: "في كل يوم يصبح فيه هذا معبر رفح غير متاح وصالح للاستخدام لإدخال المساعدات الإنسانية، سيكون هناك المزيد من المعاناة، وهذا يثير قلقنا العميق".

وحذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن الوضع في غزة وصل إلى "مستويات طوارئ غير مسبوقة" مع بقاء كل المعابر المؤدية إلى رفح مغلقة.

يذكر أن مسؤول إسرائيلي قال إن مجلس الوزراء الأمني لإسرائيل وافق في وقت متأخر من الخميس على "توسيع منطقة العمليات" في رفح، بعد يوم واحد من تهديد الرئيس جو بايدن بحجب الأسلحة الأمريكية إذا نفذت إسرائيل هجوماً شاملاً في رفح.

وتُعتبر الموافقة وسيلة للحكومة للتعبير عن دعمها لتوسيع العمليات العسكرية في رفح وتمكين حكومة الحرب لمواصلة اتخاذ القرارات حول العمليات العسكرية في رفح دون استشارات إضافية لمجلس الوزراء الأمني.

ولا تعد الموافقة مؤشرا على توسع وشيك للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.