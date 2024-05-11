مصر.. يوسف زيدان يرد على علاء مبارك مع استمرار جدل "زجاجة البيرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الروائي المصري، يوسف زيدان على علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مع استمرار التفاعل على صورة "إزازة البيرة المشبرة".

وقال زيدان في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الأستاذ علاء مبارك.. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة، أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة.. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك!".

ورد علاء قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: " الأستاذ يوسف زيدان.. منتهى البجاحة من حضرتك إقحام والدتي في الموضوع، من الواضح انك فاقد التركيز والتمييز ربما نتيجة تناول بعض المشروبات التي تجعلك تكتب وتهبد في الكلام بدون وعي مع حساب وهمي ومزور parody account واضح وضوح الشمس للجميع، نصيحة لا تكتب وانت في هذه الحالة، صباح الفوقان".

وعلق صاحب حساب "عاطف حمد" قائلا: "يا ا. علاء مبارك الشعب المصري داخل مصر وبره مصر في التواصل الاجتماعي ردوا على يوسف زيدان بشتيمه تكفي دوله لأنه تطاول على سيده مصر الاولى السيدة الفاضلة ماما سوزان مبارك لأن كل المصريين لا ينسوا ما قدمته للطفل والمرأة ولها فضل على كل الوطن العربي.. فكك منه يا برنس"، ليرد علاء قائلا: "مش مركز معاه اساسا، يومك سعيد".

وكان علاء قد هاجم أعضاء في مركز تكوين الفكر العربي الذي يضم بعضويته يوسف زيدان بصورة نشرها بتدوينة سابقة قال فيها: "مركز تكوين الفكر العربي لماذا الحديث والكلام الكثير والهجوم على هذا الكيان! المركز أعلن أن من أهدافه نشر التنوير ونقد الأفكار الدينية المتطرفة وتعزيز قيم العقلانية وده كلام جميل جداً ومحترم بس المشكلة ان هذا المركز يضم في الحقيقة بعض الاشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون اساساً في السنة النبوية والعقيدة ومنهم من يسيء للصحابة رضى الله عنهم ومنهم من شكك في رحلة الإسراء والمعراج منكرا وجود المعراج.. وهنا تأتي المشكلة لأنه ليس لكل من هب ودب أو قرأ بعض الكتب والمراجع عن الدين والسنة يأتي ليتحدث ويفتي ويلقي بأفكاره حتى يشكك الناس في معتقداتهم ودينهم، فأفضل من يقوم بهذا هو الأزهر الشريف وعلماؤه ودور الأزهر الشريف هو إعادة النظر في المناهج وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشبهات المثارة حول الاعتقاد ومواجهة التطرف الفكري وبيان المعالم الحقيقة للدين الإسلامي.. نسيبنا من ده كله بقى ونسأل السؤال المهم و الأهم إزازة البيرة الاستلا المشبرة دي اللي في الصورة بتاعت مين يا عفاريت".