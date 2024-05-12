رغد صدام حسين تستذكر "حكمة" كتبها والدها عن مواجهة عدو يحمل سيفا طويلا

صدام حسين يحمل سيفًا حصل عليه بمناسبة عيد ميلاده الـ65 في أبريل 2002 أثناء زيارة لمتحف في 11 أغسطس 2002 في بغداد، العراق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استذكرت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، جملة كتبها والدها عن الحنكة في مواجهة خصم يحمل سيفا طويلا.

جاء ذلك في تدوينة لرغد صدام حسين على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "بقلم الرئيس الشهيد صدام حسين؛ إذا كان لعدوك سيف طويل، فأضعف خاصية سيفه بثبات جنانك، وأجعل عقلك يقدح حيث يثقل يديه سيفه، وناور بالحركة وسرعة الوثوب، وأقترب منه قبل أن يهوي به عليك، ليكون سيفك القصير قادرا على أن ينفذ في أبطه، وبذلك تلغي خاصية سيفه، وتتمكن منه".

وأثارت رغد تفاعلا بتدوينتها بين نشطاء استشهدوا بمقاطع فيديو وصور سابقة لصدام حسين.

ويذكر أنه وفي صباح عيد الأضحى في 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، أُعدم صدام حسين، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة عراقية بارتكاب العديد من المجازر خلال فترة حكمه. وشمل ذلك مذبحة الشيعة عام 1982 في بلدة الدجيل ومجزرة "حلبجة" عام 1988، والذي استخدم فيها أسلحة كيماوية ضد بلدة كردية تجرأت على معارضته، وذلك بعد أن حكم العراق في الفترة من 1979 حتى الاطاحة به واعتقاله من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.