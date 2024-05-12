السعودية.. مقيمة سورية بفيديو "مخل بالآداب" يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مخل بالآداب" لمقيمة تحمل الجنسية السورية في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول للمقيمة السورية "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض عليها.

وقالت الداخلية في بيان: "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة من الجنسية السورية لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيًا مخلًا بالآداب العامة".

وأضافت: "جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة".