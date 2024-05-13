دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب الأزهر الشريف، مساء الأحد، بإعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن تلك الخطوة تليق بمكانة مصر وتاريخها.

وقال الأزهر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يرحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد (الكيان الصهيوني) في محكمة العدل الدولية".

وأكد الأزهر في بيانه "دعمه الكامل للقيادة السياسيَة في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة"، حسب البيان.

وأضاف الأزهر أنه "يطالب الجميع بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا، ومحاكمته على جرائمه الإرهابية التي درج على اقترافها منذ أكثر من ٧٥ عامًا في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للمجازر الحديثة، التي لم تتوقف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت ال ٢٢٠ يومًا متصلة"، طبقا لنص البيان.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان، الأحد، اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.