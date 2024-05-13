دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخل الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، بنقاش مع الكاتبة السعودية المعارضة، مضاوي الرشيد، الأحد، حول موقف دول مجلس التعاون الخليجي من إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض بنود الدستور، مؤكدا أن دول الخليج تريد رؤية "كويت جديدة مستقرة".

وكتبت الرشيد على صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا، في 11 مايو/أيار الجاري: "خنقوا ديمقراطية الكويت رغم انها كانت تجربة غير مكتملة لكنهم لم يتحملوها في محيطها الخليجي".

وعلّق عبدالله على هذا المنشور بالقول: "لم يخنقها احد يا دكتوره ولم تعد ملهمة للخليجيين، بل اصيبت باعوجاج كما ذكر ذلك سمو الأمير".

وردت الرشيد بالقول: " ترحيب وفرحة المشيخات بقرار امير الكويت يجعل أي عاقل ان يستنتج انهم سعدوا بالتراجع عن المسار الديمقراطي- كانت الكويت تجعلهم يشعرون بان شعوبهم تتطلع لمجلس أمة ًمنتخب اما الان فكلهم في الهوا سوا - طاب يومك دكتور".، حسب قولها.

وأجاب الأكاديمي الإماراتي قائلا: "لم تشكل الديمقراطية في الكويت اي تحد لبقية دول الخليج العربي لأنها تسببت في تراجع النموذج الكويتي وخلقت عدم استقرار سياسي مزمن. العاقل يرى تضامن خليجي مع قرارات الامير للخروج من نفق عدم الاستقرار والتراجع التنموي والتأسيس لكويت جديدة مستقرة ومزدهرة. هذا مصدر فرح اهل الخليج".

وكان أمير الكويت قد أعلن الجمعة حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات قادمة سيتم خلالها دراسة التجربة الديمقراطية في البلاد.