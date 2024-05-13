دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل بحق مواطن سعودي، بعد ثبوت إدانته بارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، وتمويل الإرهاب والارتباط بالعناصر الإرهابية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية، من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرط والنقاط والدوريات الأمنية"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضاف بيان الوزارة أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق المذكور".

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل بحق حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر، سعودي الجنسية، الاثنين، 05/ 11/ 1445 هجرية، الموافق 13/ 05/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، بحسب ما ذكرت الوكالة السعودية.