داخلية السعودية تعلن إعدام اللحياني قصاصا.. وتوضح كيف قتل الزهراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، حسبما ذكرت الوزارة في بيانه أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم إبراهيم بن صلاح بن ربيع الحصينات اللحياني، سعودي الجنسية، على قتل أحمد بن عبدالله بن مبارك الزهراني، سعودي الجنسية، بطعنه بأداة حادة عدة طعنات أثناء مشادة كلامية بينهما مما أدى إلى وفاته"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني إبراهيم بن صلاح بن ربيع الحصينات اللحياني، سعودي الجنسية، الأحد 26/ 10/ 1445 هجرية، الموافق 5/ 5/ 2024 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، بحسب الوكالة السعودية.