الأمن السعودي يعلن القبض على مواطن و4 مقيمين مصريين ويكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسية المصرية، بحادثين منفصلين في منطقة مكة، لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمن العام السعودي، الاثنين، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن، لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال".

وأضاف منشور الأمن السعودي أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكان الأمن العام السعودي أعلن عبر المنصة ذاتها، مساء الأحد، أن "شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على مقيمين اثنين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن للحجاج بغرض النصب والاحتيال".

ونشر الأمن السعودي مقطعي فيديو وصورًا للأشخاص الخمسة الذين تم إلقاء القبض عليهم وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".