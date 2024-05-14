دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفضت مصر تحميلها مسؤولية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بعد تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي طالب فيها بإعادة فتح معبر رفح من جانب القاهرة، بعد أسبوع من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المنفذ الحدودي.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في منشور عبر حسابه في منصة إكس، الثلاثاء: "العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني على عاتق إسرائيل، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة بات آلآن في أيدي أصدقائنا المصريين"، داعيًا القاهرة إلى "إعادة فتح معبر رفح"، الذي تتمركز فيه قوات إسرائيلية حاليًا.

في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد الوزير سامح شكري "رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا".

واعتبر شكري أن "السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر".

وقال البيان إن وزير الخارجية "استنكر بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال".

وطالب وزير الخارجية المصري إسرائيل "بالاضطلاع بمسروليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها".

منذ أسبوع، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وكان نحو ربع المساعدات إلى غزة يمر من خلال المنفذ.

وتعتقد مصر "أن الشاحنات بحاجة إلى المرور عبر الآليات الفلسطينية"، حسب تصريحات مسؤول مصري لشبكة CNN، السبت الماضي.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الرسمية، السبت، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح "بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول".

والأحد الماضي، أعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تعقيباً على تصريحات وزير خارجية إسرائيل.. سامح شكري: نرفض سياسة ليّ الحقائق، وإسرائيل هي المسئولة والمتسببة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة