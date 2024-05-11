إعلام مصري رسمي: القاهرة رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح

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(CNN)-- قالت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الرسمية، السبت، نقلا عما وصفته بأنه مصدر رفيع المستوى، إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح "بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول".

كما حملت مصر إسرائيل "المسؤولية عن تدهور الوضع في قطاع غزة"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" التي تديرها الدولة، عن المصدر.

وقال مسؤول مصري لشبكة CNN، السبت، إن مصر حذّرت إسرائيل من أن ذلك قد يوقف تدفق الشاحنات الإنسانية إلى غزة حتى تسحب إسرائيل دباباتها وقواتها من رفح.

وأضاف المسؤول أن "مصر تعتقد أن الشاحنات بحاجة إلى المرور عبر الآليات الفلسطينية، وأنه لن يكون ممكنا ضمان سلامة الشاحنات، لأنه يحتمل استهدافها من قبل الفصائل الفلسطينية أثناء محاولتها قصف الإسرائيليين".

وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مطلع الأسبوع الجاري، وكان نحو ربع المساعدات التي وصلت إلى غزة خلال الأسابيع الأخيرة تأتي عبر معبر رفح.

في وقت سابق، السبت، قال المصدر رفيع المستوى، إن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة، وتحمّلت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وإن القاهرة حذّرت تل أبيب من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح، وحمّلتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، حسبما نقل موقع "القاهرة الإخبارية" عن المصدر.