دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شخص من "الأسرة الحاكمة" يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله، وفق ما ذكره بيان للداخلية الإثنين.

وجاء في البيان: "أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة".

وأردفت الداخلية: "حيث تم العثور على (270) شتلة ماريجوانا مختلفة الأحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريجوانا و(50) جرام من مادة الحشيش المخدرة و(21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريجوانا و(27) جرام من الفطر المخدر و(2) سيجارة الكترونية من مادة الماريجوانا و(3) قطع من حلويات الماريجوانا و(10) زجاجات خمر".

وتابعت الوزارة: "جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم، وتؤكد الوزارة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون".