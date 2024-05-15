دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صدرت أوامر ملكية في السعودية، الأربعاء، تتضمن عددًا من القرارات الخاصة بالإعفاءات والتعيينات، نستعرض أبرزها فيما يلي حسبما أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفقًا للأوامر الملكية، تم تعيين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، مستشارًا خاصًا للعاهل السعودي بمرتبة وزير.

وتم إعفاء عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري من منصب نائب وزير الحرس الوطني وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، على أن يُكلف الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

كما شملت الأوامر الملكية إعفاء الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز من منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وتعيينها مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وتم تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية ما يلي أيضًا:

- تعيين مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- تعيين سامي بن عبدالله مقيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائبًا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعدًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

- تعيين أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعدًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.