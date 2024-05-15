مصر.. تفاعل على فيديو فتاة صورها مُقيم "بقصد المزاح" والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، صورة مقيم في مصر لفتاة "بقصد المزاح وزيادة عدد المتابعين" الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وعقبت وزارة الداخلية المصرية في بيان قالت فيه: "كشف ملابسات تداول منشور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مقطع فيديو (لأحد الأشخاص- يحمل جنسية إحدى الدول) وصحبته آخر يقوم أحدهما بتصوير إحدى الفتيات المارة بالطريق والتنمر عليها".

وتابعت: "بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك الحساب المُشار إليه (عامل – يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد المزاح وزيادة عدد المتابعين".

واستطرد الداخلية المصرية في بيانها مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية" بحق المقيم دون تقديم تفاصيل إضافية.