وزير خارجية الأردن لـCNN: نتنياهو قد يرغب في جر أمريكا إلى مواجهة مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أجهزة الأمن الأردنية، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة، قالت إنها "أُرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر مسؤول قوله إن "الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس/آذار الماضي".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية".

وأوضح المصدر أنه "في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم".