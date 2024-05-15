نتنياهو: لا "يوم تالي" في غزة دون القضاء على حماس

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(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه منخرط "منذ أشهر" في إيجاد حل لمن سيحكم غزة بعد الحرب، ولن يكون أحد على استعداد لتولي الإدارة المدنية حتى يتم القضاء على حماس، حسب قوله.

وأضاف نتنياهو: "كل الحديث عن "اليوم التالي"، مع بقاء حماس على حالها، سيبقى مجرد كلام خالي من المضمون. خلافا لما يُزعم، نحن منخرطون منذ أشهر في جهود مختلفة لحل هذه المشكلة المعقدة".

وقال رئيس الوزراء إنه سمح قبل ثلاثة أشهر لقوات الأمن الإسرائيلية بالسماح لسكان غزة المحليين، الذين لا ينتمون إلى حماس، "بالاندماج في الإدارة المدنية لتوزيع الغذاء في غزة".

وذكر أن "هذه المحاولة باءت بالفشل، حيث هددتهم حماس، بل وأصابت بعضهم لردع الآخرين".

وأكد نتنياهو مجددًا أن القضاء على حماس هو "خطوة أساسية لضمان أنه في "اليوم التالي" لن يكون هناك أي عنصر في غزة يمكن أن يهددنا".

وانتقد في بيان الفيديو الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي يدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر في العضوية الفلسطينية "بشكل إيجابي" ومنح السلطة الفلسطينية عضوية الأمم المتحدة.

وأوضح نتنياهو: "لن يمنعنا أحد، ولن يمنع إسرائيل، من إعمال حقنا الأساسي في الدفاع عن النفس – لا الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى. سنقف معًا ورأسنا مرفوعًا للدفاع عن بلدنا".