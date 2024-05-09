خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، تعليقًا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة التي تشهدها الجامعات الأمريكية إن "هناك حق مشروع في حرية التعبير والاحتجاج، وهناك حق مشروع للقيام بذلك، لديهم الحق في القيام بذلك".

مضيفًا: "ليس هناك حق مشروع لاستخدام خطاب الكراهية، وليس هناك حق مشروع لتهديد الطلاب اليهود ولمنع وصول الناس إلى الفصل الدراسي".

وقال بايدن في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN، إيرين بورنيت، على برنامج "Erin Burnett OutFront"، إن "خمسة من قادة الدول العربية مستعدين للمساعدة في إعادة بناء غزة، والمساعدة في الانتقال إلى حل الدولتين".

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