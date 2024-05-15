(CNN)-- تحذر وكالات الإغاثة من أن أي تصعيد في رفح قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في قطاع غزة. وأعرب مسؤولون من اليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن مخاوفهم من تزايد الأعمال العدائية في نفس الوقت الذي يحدث فيه ضغط على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأثارت دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لمصر لإعادة فتح معبر رفح الحدودي، خلافًا ساخنًا مع نظيره المصري سامح شكري، الذي وصف تعليقات كاتس بأنها محاولة لإلقاء اللوم على مصر في الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن 50 شاحنة مساعدات إنسانية فقط وصلت إلى غزة، الأحد، بانخفاض عن المئات يوميًا في الأسابيع السابقة، مضيفًا أن العدد “ليس كافيًا تقريبًا”. أعلنت الولايات المتحدة أن برنامج الغذاء العالمي سيكون المنظمة التي ستتلقى وتوزع المساعدات إلى غزة من الرصيف العائم المؤقت الذي بنته الولايات المتحدة.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على عدد الشاحنات التي دخلت من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم منذ نوفمبر 2023.