دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لوزير المالية السعودي، محمد الجدعان تطرق فيها لمسألة ربط العملة السعودية، الريال، بالدولار ومحاسن ومساوئ ذلك.

جاءت تصريحات الجدعان خلال حوار بمنتدى قطر الاقتصادي ونشر على صفحة المنتدى بمنصة يوتيوب، حيث قال: "أريد أن أضيف نقطتين مهمتين خصوصا لمجلس التعاون الخليجي، الأولى هي أنه ومع وجود جانب سلبي لربطنا بالدولار الأمريكي وبالتحديد فيما يتعلق بسعر الفائدة.. لكن هناك فائدة كبرى من الاستقرار والمستثمرون لا يأخذون أي مخاطر فيما يتعلق بالعملة.."

وأضاف: "الأمر الأكثر أهمية نحن في الحقيقة لا نستورد الكثير من البضائع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ارتفاع أسعار الفائدة الدولار يصبح أقوى الأمر الذي يتيح لنا أفضلية عندما نستورد من دول أخرى.."

وتابع: "وعليه ما نستورده من اليابان أو من أوروبا أو باقي آسيا والذي كلفنا 130 قبل 3 سنوات الآن يكلفنا 100 فسبب انخفاض سعر عملتهم أمام الدولار، وعلينا أخذ هذا بعين الاعتبار أن هناك الكثير من الفوائد التي يتوجب على الفرد النظر لها".