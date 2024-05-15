الأونروا: 450 ألف شخص فروا من رفح يفتقرون إلى المأوى والمياه

(CNN)-- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الثلاثاء، إن حوالي 450 ألف شخص فروا من مدينة رفح خلال الأسبوع الماضي "يفتقرون إلى المأوى والمياه والمراحيض".

وأضافت الأونروا، في تقرير، أن "العائلات تواصل الفرار من رفح بحثا عن الأمان، وتصل إلى مواقع تفتقر إلى المأوى والمراحيض والمياه".

وتابعت أنه "يتعين على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي ويجب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والصحة - أينما كانوا في غزة وسواء كانوا ينتقلون أو يقيمون"، وأضافت أنه "من المستحيل تحسين الوضع في مواقع النزوح إذا لم تتمكن المساعدات من دخول غزة".

وذكر التقرير أن "المستوطنين الإسرائيليين هاجموا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة في الضفة الغربية الاثنين"، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأضاف: "قام المستوطنون بتفريغ وتخريب الشاحنات عند ولحقت أضرار بها".

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى "بذل المزيد من الجهود لحماية شاحنات المساعدات من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وضمان التحقيق في جميع مزاعم عنف المستوطنين، ومحاكمة الجناة".