بوب مينينديز: زوجتي نادين مصابة بالسرطان.. وقلقون من خطورة المرض

(CNN) – أعلن السيناتور بوب مينينديز، الذي اتُهم بالعمل لصالح مصر ومساعدة الحكومة القطرية مقابل الحصول على رشاوى، إن زوجته نادين تُعاني من سرطان الثدي.

وتم توجيه تهم سابقا أيضا لنادين، ولم يعترف الزوجان بارتكاب أي أفعال غير قانونية، ومن المقرر أن تمثل نادين أمام المحكمة في تموز/يوليو في حين تبدأ محاكمة بوب هذا الأسبوع.

وقال سيناتور ولاية نيو جيرسي في بيان: "تعاني نادين من سرطان ثدي من الدرجة الرابعة، الأمر الذي سيتطلب منها إجراء عملية استئصال الثدي. نحن قلقون بالطبع، حول خطورة وتقدم هذه المرحلة من المرض. إذ سيتطلب الأمر إجراء عملية جراحية في إطار متابعة الحالة وربما علاج بالأشعة. نحن نأمل ونصلي من أجل أفضل النتائج".

و ادعى محامي مينينديز، آفي فيتزمان، أمام هيئة المحلفين أن العديد من الأشياء التي يُزعم أن السيناتور أخذها كرشاوى - بما في ذلك سبائك الذهب وسيارة فاخرة - كانت مملوكة أو حصلت عليها زوجته نادين.