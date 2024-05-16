وزير الدفاع الإسرائيلي: سنُدخل قوات إضافية في العملية البرية برفح

(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قوات إضافية ستشارك في العملية البرية في رفح.

وفي تصريح مصور مسجل من رفح الأربعاء، قال غالانت إنه بعد تقييم على حدود غزة، سيتم نشر المزيد من القوات في المدينة.

وقال غالانت: " هذه العملية ستستمر وقوات إضافية ستدخل (المنطقة) العديد من الأنفاق في المنطقة قد دمرت من قبل قواتنا والمزيد من الأنفاق سيتم تدمير قريبا".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه خلال الليل (من الثلاثاء إلى الأربعاء)، نشر الجيش الإسرائيلي لواء الكوماندوز في رفح، لينضم إلى كتيبة جفعاتي التابعة للفرقة 162 واللواء 401 الموجودين هناك منذ أوائل هذا الشهر.

وأضاف غالانت: "هذه العملية سوف تتكثف، وحماس ليست منظمة قادرة على إعادة تأهيل نفسها الآن، ليس لديها احتياطيات، ليس لديها القدرة على تصنيع الأسلحة، ليس لديها إمدادات، ليس لديها ذخائر، ليس لديها القدرة على علاج الإرهابيين الجرحى بشكل صحيح، وهذا يعني أننا نستنزفها".