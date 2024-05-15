فيديو كتائب القسام و"معارك عنيفة" شمال غزة.. إليكم آخر التطورات

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(CNN)—قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، إن قواته اشتبكت فيما وصفها بـ"معارك عنيفة" في شمال غزة لافتا إلى أنه استهدف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أجزاء شرق رفح.

ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليها لدبابات وجنود إسرائيليين شرق مدينة رفح، ويظهر في الفيديو مقاتلون مسلحون يخرجون من الأنفاق ويزرعون عبوة ناسفة خلف دبابة.

وقالت كتائب القسام، الثلاثاء، إنها استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا.

من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي في "مناطق محددة" شرق رفح، مجمع تدريب تابع لحماس واشتبك في قتال قريب، وواصل خلال ليلة الثلاثاء، عمليته في معسكر جباليا في الشمال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أنهى عمليته في حي الزيتون بمدينة غزة، لافتا إلى أن القوات الجوية استهدفت أيضا 80 موقعا وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "أهداف إرهابية".

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، فإن ثلاث فرق في غزة تقاتل في ثلاث نقاط محورية مختلفة - في شمال ووسط وجنوب القطاع، مشيرا إلى أن 13 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال القتال، الثلاثاء، أربعة منهم في حالة خطيرة.