(CNN)-- قال محامون من جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية الخميس إن "هدف إسرائيل المتمثل في محو غزة من الخريطة على وشك التحقق".

وفي كلمة أمام محكمة العدل الدولية، قال فوهان لوف، أحد المحامين الذين يمثلون قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إن طلب جنوب إفريقيا لعقد جلسة استماع طارئة ركز في البداية على رفح بسبب "الاحتمال الوشيك لوقوع مزيد من الموت والمعاناة" في هذه المدينة.

وأضاف لوف: "منذ أن تم تقديم هذا الطلب، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الإجراءات الإسرائيلية في رفح هي جزء من اللعبة النهائية، التي يتم فيها تدمير غزة كمنطقة صالحة للحياة. هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني".

ودعا المحامي ممثل جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها لمنع الإبادة الجماعية في غزة، قائلا إن أوامرها السابقة لضمان عدم ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة قد فشلت، وحث المحكمة على "إعادة ترسيخ سلطتها".

وأردف لوف قائلا: "سواء كان ذلك بسبب عدم الوضوح بشأن ما تتطلبه الأوامر على وجه التحديد أو لأن إسرائيل اختارت تجاهلها، فإنها لم تكن فعالة"، وتابع: "المحكمة لديها سلطة العمل لضمان أن أوامرها السابقة وحكمها النهائي لن يكون بلا قيمة، وسيتم حماية الشعب الفلسطيني. يجب أن تمارس هذه القوة الآن".

وحذر المحامي من أنه إذا لم تتحرك المحكمة الآن، فإن إمكانية إعادة بناء "مجتمع فلسطيني قابل للحياة في غزة ستدمر".

وانتقد لوف مزاعم إسرائيل بأنها تبذل قصارى جهدها لتجنب مقتل المدنيين وأن جيشها يتصرف أخلاقيا في غزة. وقال إن معظم الناس في العالم الغربي "غير مستعدين لقبول" أن الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل صحيحة.

وأردف المحامي قائلا: "كيف يمكن للناس الذين يبدون مثلنا و يتحدثون مثلنا أن يشاركوا في أي شيء يشبه الإبادة الجماعية؟ لكن يجب مواجهة الأدلة".

أدان لوف منع إسرائيل للمحققين والصحفيين المستقلين من دخول غزة، مشيراً إلى مقتل أكثر من 100 صحفي فلسطيني، قائلاً إن إسرائيل "تستهزئ بالعدالة".