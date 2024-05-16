الجيش الأمريكي ينشر صورا مع قوات سعودية بتدريبات "الغضب العارم 24"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، صباح الخميس، صورا مع قوات سعودية خلال تدريبات "الغضب العارم 24" وذلك في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقالت القيادة مركزية في تعليق على الصور: "شارك بحارة من البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الأمريكية وأفراد من القوات المسلحة الملكية السعودية في قافلة طويلة المدى لنظام المركبات التكتيكية المستقلة لتغطي أكثر من 130 ميلاً من القيادة الذاتية بالكامل كجزء من تمرين الغضب العارم 24".

وتعتبر تدريبات الغضب العارم 24 "مناورات لوجستية بين القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، وذلك في منطقة عمليات التمرين في ميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة على لسان قائد تمرين "الغضب العارم 24"، العميد الركن عقاب المطيري أن التمرين "سينُفذ على عدة مراحل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، يهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع المستوى التدريبي في استخدام القواعد العسكرية وشبكات الطرق في المملكة، بالإضافة إلى التدريب على العمل مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية لتنفيذ مثل هذه التمارين".

وأكد المطيري على أن "التمرين يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية انطلاقًا من محافظة ينبع ومرورًا بعدة مناطق وصولاً إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج".