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حزب الله يُعلن مسؤوليته عن إطلاق عشرات الصواريخ نحو الجولان

الشرق الأوسط
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حزب الله يُعلن مسؤوليته عن إطلاق عشرات الصواريخ نحو الجولان
Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

(CNN) -- أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق عشرات الصواريخ نحو مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، الجمعة.

وفي بيان، قالت الجماعة المسلحة إنها أطلقت 50 صاروخاً من طراز كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان رداً على الهجوم الإسرائيلي على النجارية في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، والذي أفادت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية اللبنانية أنه أسفر عن مقتل صبيين. 

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وفي تصريحات لاحقة، قال حزب الله إنه استهدف أيضا موقعا إسرائيليا إضافيا في الجولان بالصواريخ وآخر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بقذائف مدفعية.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إنه تم منذ فترة قصيرة تحديد ما يقرب من 75 عملية إطلاق وهي تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، "وتم اعتراض العشرات منها".

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