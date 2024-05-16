حزب الله يدّعي إطلاق 60 صاروخا على شمال إسرائيل

يعتقد أنه أقوى بكثير من حماس.. هل تشن إسرائيل حربًا مفتوحة ضد حزب الله؟

(CNN)-- زعمت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت أكثر من 60 صاروخا على أهداف مختلفة في شمال إسرائيل، وذلك "ردا على هجمات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية على منطقة البقاع" في لبنان.

وأضاف حزب الله أن الهجوم استهدف "قيادة فرقة الجولان 210 [الجيش الإسرائيلي] في نفح، وثكنة الدفاع الجوي في كيلا، ومدفعية المنطقة الشمالية في يوآف".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم تحديد ما يقرب من 40 عملية إطلاق وهي تعبر من لبنان باتجاه مرتفعات الجولان"، لافتا إلى أنه "تم اعتراض العديد من عمليات الإطلاق بنجاح من قبل منظومة الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه رد على مصادر إطلاق النيران.

إضافة إلى ذلك، رصدت خمس عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة زرعيت. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات.

وقصفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية "أحد المواقع العسكرية التي أطلقت منها النار"، كما ضرب الجيش الإسرائيلي أيضًا مبنيين عسكريين آخرين لحزب الله (في عيتا الشعب وحلتا).