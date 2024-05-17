الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثث 3 رهائن في قطاع غزة

(CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية (ISA) استعادا جثث ثلاثة رهائن في غزة.

وأشار هاغاري إن الرهائن هم شاني لوك وأميت بوسكيلا وإيتشاك جيليرنتر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الثلاثة تم احتجازهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول وقتلوا أثناء هروبهم من مهرجان نوفا الموسيقي ونقل جثثهم إلى غزة.

وأضاف هاغاري: "لقد كانوا يحتفلون بالحياة في مهرجان نوفا الموسيقي وتم قتلهم على يد حماس".

تم نقل الجثث إلى أخصائيين طبيين للفحص الجنائي ثم تم إخطار العائلات، كما قال هاغاري.