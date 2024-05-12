بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون هناك "وقف لإطلاق النار غدًا" إذا أطلقت حماس سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن، في حفل لجمع التبرعات في مدينة سياتل، السبت، وفقاً للصحفيين الموجودين في الغرفة: "كما قلت، الأمر متروك لحماس - إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، فيمكننا إنهاء الأمر غدًا. وسيبدأ وقف إطلاق النار غدًا".

التقت عائلات الأمريكيين الخمسة الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن في غزة مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومنسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، الجمعة.

وبحسب قراءة الاجتماع من ممثلي العائلات، فإنهم "عبروا (لمسؤولي إدارة بايدن) عن إحباطهم الشديد من هدنة أخرى، خاصة بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو الأخيرة للرهائن أحبائهم معوقين، نحيفين، شاحبين، وتحت ضغط واضح".

كانت فرق تفاوض إسرائيل وحماس غادرت القاهرة دون التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت حركة حماس إن رفض إسرائيل لخطة وقف إطلاق النار التي قدمها الوسطاء في المفاوضات في القاهرة أعادت محادثات إطلاق سراح الرهائن إلى "المربع الأول". واتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة محادثات وقف إطلاق النار لاستخدام المفاوضات كغطاء لمهاجمة مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلى أن تتم هزيمة حماس، حتى لو تم إطلاق سراح جميع الرهائن. وقال نتنياهو، الثلاثاء، إن "اقتراح حماس بعيد جدًا عن المطالب الأساسية لإسرائيل".