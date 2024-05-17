دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الخميس "إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وقال مصدر في بيان أصدره الجيش، في بيان، إن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف: "أسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وضبط عدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

يذكر أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال، في تصريحات سابقة العام الماضي، إن الأردن "يتخذ كل الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى أراضيه، ويقوم بكل ما يلزم لحماية أمنه الوطني من هذا الخطر المتصاعد".

وأضاف الصفدي في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية أن "محاولات تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمرة ومتكررة"، لافتا إلى "مصادرة أكثر من ٦٥ مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين".