أمير قطر بجوار بشار الأسد بالصورة التذكارية للقمة العربية وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التذكارية للقمة العربية بنسختها الـ33 والتي استضافتها البحرين، الخميس، ملقين الضوء على وقوق الرئيس السوري، بشار الأسد إلى جانب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

وأثارت الصورة تكهنات وتساؤلات في حين ذكّر نشطاء بتقارير للقمة العربية السابقة العام 2023 في مدينة جدة السعودية والجدل الذي أثارة بيان الديوان الأميري القطري عن مغادرة الشيخ تميم بن حمد الذي جاء أثناء إلقاء رؤساء وقادة الدول المشاركة في القمة لكلماتهم.

ولم يلق بشار الأسد كلمة خلال القمة وهو ما أوضحته وكالة الأنباء السورية الرسمية بتقرير قائلة إن ذلك يأتي "انطلاقاً من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد سيادته وعلى مدى سنوات عديدة رؤيته لمختلف القضايا العربية بما فيها العروبة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وإصلاح الجامعة العربية، والتي انطلقت أساساً من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية".

وتابعت الوكالة السورية أن "ما تمر به المنطقة العربية اليوم يؤكد أن ما طرحه السيد الرئيس عبر قمم عديدة سابقة أثبت أنه الرؤية الوحيدة القادرة على تحقيق المصالح العربية".