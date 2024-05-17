السعودية.. القبض على مصري لـ"ترويجه حملة حج وهمية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الخميس، إلقاء القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لـ"ترويجه لحملة حج وهمية وادعاء توفير سكن بغرض النصب والاحتيال".

وقال الأمن العام، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجه لحملة حج وهمية وادعاء توفير سكن بغرض النصب والاحتيال".

وأضاف: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

يذكر أن الأمن العام السعودي، دعا منذ أيام، لعدم الاستجابة للإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال فيما يتعلق بتنظيم حملات حج وهمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن خلال الفترة الماضية القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية المصرية بمنطقة مكة، لتروجيهما حملات حج وهمية.