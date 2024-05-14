دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية المصرية بمنطقة مكة، لتروجيهما حملات حج وهمية، في رابع حادث من نوعه خلال أيام.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية في مكتب للنقل البري، بادعاء توفير سكن ووسائل نقل إلى المشاعر المقدسة، وذلك بغرض النصب والاحتيال".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة ومقطع فيديو للمصريين بعد اعتقالهما وأرفقهما بمنشوره عبر منصة "إكس".

وكان الأمن العام السعودي، دعا منذ أيام، لعدم الاستجابة للإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال فيما يتعلق بتنظيم حملات حج وهمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.