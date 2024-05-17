سوليفان يزور السعودية وإسرائيل.. وهذا ما سيناقشه في رحلته

(CNN) – سيُسافر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى السعودية وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لمسؤول أمريكي، في الوقت الذي تتوقف فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتواصل فيه إسرائيل تهديداتها بتكثيف العملية العسكرية في رفح.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يروا بعد القوات الإسرائيلية تبدأ توغلاً برياً كبيراً في جنوب غزة حتى الآن، مع تكرار تحذير بايدن بأنه إذا ما اتخذت إسرائيل مثل هذه الخطوة، فإن الولايات المتحدة ستوقف إمداد شحنات أسلحة هجومية إضافية إلى حليفتها.

وقد أكد مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أنهم ليس لديهم أي نية لشن عملية عسكرية كبيرة في رفح حتى يتم إجراء المزيد من المحادثات بين الجانبين، وفقًا لهذا المسؤول الأمريكي، بما في ذلك الاجتماعات المختلفة التي يعتزم سوليفان عقدها خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء تواجده في إسرائيل.

وتأتي رحلة سوليفان إلى المملكة العربية السعودية أيضًا في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.