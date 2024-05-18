أنور قرقاش يعلق على لقاء محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، الجمعة، على اللقاء الذي جمع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المنطقة الشرقية في المملكة.

وقال قرقاش، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن تلك الزيارة "تؤكد أن التواصل والتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو السبيل إلى ازدهار واستقرار المنطقة وأمنها"، وأضاف أن "لقاءات قائدي التنمية و التحديث فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا".

يذكر أن مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، نشر الصورة التي جمعت رئيس الإمارات وولي العهد السعودي، عبر صفحته على "إكس"، وظهر الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان مبتسمين بالصورة في إشارة إلى الوفق والتقارب بينهما.

وقال العساكر إن اللقاء عقد في قصر العزيزية بالمنطقة الشرقية.