دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تعليق من أحد متابعيه تطرق فيها إلى الأديان وأن "الدين عن الله هو الإسلام".

بدأ الأمر بتدوينة كتبها ساويرس، الثلاثاء، بتعليق على تدوينة كتبها صاحب حساب "مريوم" وقال فيها: "بشمهندس نجيب مش هتيجي نعملك وثيقة تامين علي الحياه"، ليرد سايورس: "أنا مأمن عند ربنا… أسهل وأحسن شروط".

ليعلق صاحب حساب HAMAD: "التوحيد هو لب الايمان يابشمهندس"، ليرد ساويرس قائلا: "لا اله الا الله".

ودخل صاحب حساب "نبيل مش العربي" على خط التفاعل بتدوينة قال فيها: "مفيش دين سماوي اسمه المسيحية إن الدين عند الله هو الإسلام"، ليرد عليه ساويرس قائلا: "شكلك ما قريتش القرآن".