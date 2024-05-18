خطوة بخطوة.. كيف ستمر مساعدات غزة عبر الرصيف العائم؟

(CNN)-- بدأت الولايات المتحدة بناء الرصيف العائم في أواخر نيسان/ أبريل بتكلفة 320 مليون دولار وبمساعدة نحو 1000 جندي وبحار أميركي.

وقالت الولايات المتحدة إنه مجرد إجراء مؤقت "ذو طبيعة إنسانية بالكامل". تم تحميل قطع الرصيف على متن السفن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ثم "نقلها مسافة 6000 ميل عبر المحيط"، وفقًا لما ذكره كوبر من القيادة المركزية الأمريكية. وتم تجميع القطع قبالة سواحل غزة، على أن يتم التجميع النهائي في ميناء أشدود الإسرائيلي.

لا تزال معظم المعابر البرية إلى غزة إما مغلقة أو مزدحمة بسبب عمليات التفتيش الطويلة التي تجريها إسرائيل. وقد دفع ذلك الولايات المتحدة ودول أخرى إلى البدء بإسقاط المساعدات جواً على غزة، وهو ما انتقدته منظمات حقوق الإنسان باعتباره غير كاف. وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة في أجزاء من قطاع غزة، ودعت إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر البرية أمام المساعدات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الشاحنات التي تدخل غزة "ليست كافية". وتقدر الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 500 شاحنة يوميًا للتخفيف من معاناة سكان غزة، ولكن في 11 مايو/ أيار، أظهرت أرقام الأمم المتحدة أن ست شاحنات فقط دخلت. ولا توجد بيانات متاحة بعد هذا التاريخ.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على كيفية مرور مساعدات غزة عبر الرصيف العائم.