الكويت.. تداول فيديو شغب بسجن النساء والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأعمال شغب داخل سجن للنساء في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا عقبت عليه وزارة الداخلية في بيان.

وأعادت وزارة الداخلية نشر صورة من الفيديو المتداول على صفحتها لمنصة أكس (تويتر سابقا)، مؤكدة أن مقطع الفيديو يعود للعام 2016.

وقالت الداخلية في بيانها: "الإعلام الأمني: قديم.. مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن أعمال شغب في سجن النساء حيث إن الواقعة تعود لعام 2016".

وتابعت: "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، مهيبة بالجميع تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".