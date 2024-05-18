دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين مقاطع فيديو وصور من تسليم سفيرة السعودية الجديدة في إسبانيا، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن لأوراق اعتمادها لملك إسبانيا، فيليبي السادس.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة مقطع فيديو من مراسم الاعتماد في حين أبرز نشطاء أسلوب الأميرة هيفاء و"حشمتها" خلال المراسم الرسمية أمام الملك الإسباني الأمر الذي اثار تفاعلا.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نشرت، الخميس، صورة للأميرة هيفاء خلال تقديم أوراق اعتمادها.

وأدت الأميرة هيفاء القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يناير/ كانون الثاني الماضي وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عما نعلمه عنها وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: