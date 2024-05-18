القيادة المركزية الأمريكية: صاروخ حوثي أصاب ناقلة نفط في البحر الأحمر

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، إن الحوثيين أصابوا ناقلة نفط بصاروخ باليستي لدى مرورها بالبحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة إكس (تويتر): "في يوم 18 مايو/آيار، حوالي الساعة الواحدة صباحًا (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن في البحر الأحمر وأصابوا ناقلة النفط أم/تي ويند التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان".

وأشار البيان إلى أن السفينة أم/تي ويند رست مؤخرًا في روسيا حيث كانت متجهة إلى الصين.

وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية: "تسبب الصاروخ الباليستي المضاد للسفن في حدوث فيضان داخل الناقلة أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه. واستجابت سفينة تابعة للتحالف على الفور لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة أم/تي ويند، لكن لم تكن هناك حاجة لتقديم المساعدة".

وقال البيان إن طاقم ناقة النفط أم/تي ويند تمكن من استعادة نظام الدفع والتوجيه، فيما "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات. استأنفت أم/تي ويند مسار إبحارها بإمكانياتها الذاتية".

في وقت سابق، أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بإصابة صاروخ لناقلة نفط ترفع علم بنما على بعد 10 أميال بحرية جنوب غربي المخا.